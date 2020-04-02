На въездах в Ростов движение сузили до одной полосы из-за проверочных мероприятий в связи с коронавирусом
Проезжую часть на подъездах к Ростову сузили до одной полосы. Изменения связаны с проверочными мероприятиями, которые проводятся с 4 апреля.
Так, схема движения поменяется на федеральных трассах А-135 Подъездная дорога к Ростову-на-Дону от М-4 «Дон» (Северный, Южный и Западный подъезды). Кроме того, проезжая часть будет сужена до одной полосы на трассе А-280 Ростов-на-Дону – Таганрог – граница с Украиной.
- Данные меры связаны с проводимыми ГИБДД проверочными мероприятиями в Ростовской области на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, установленных распоряжением губернатора Ростовской области 27 марта, - сообщили в Федеральном дорожном агентстве Упрдор.
Проезд сужен в местах несения службы нарядами ГИБДД, а именно:
- А-135 (Южный подъезд) - км 5;
- А-135 (Северный подъезд) – км 0+800;
- А-135 (Западный подъезд) – км 0;
- А-280 – км 5+670.
Проверочные мероприятия будут проходить в течение двух дней. При необходимости проверки могут быть продлены.
Напомним, в Ростовской области введён особый режим. Местным жителям запрещается покидать свои дома без острой необходимости. Допускается выход в ближайший магазин, аптеку, поликлинику. Кроме того, разрешено навещать родственников в возрасте старше 65 лет.
С 1 апреля на улицах Ростовской области увеличено количество патрулирующих нарядов полиции. В ходе рейдов полицейские штрафуют тех, кто покинул свой дом без важной причины.