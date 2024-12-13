Север Ростовской области замело из-за снежной бури

Фото: DonDay

Север Ростовской области накрыла снежная буря. Снимки публикует Donday.ru.Ранее на Ростовскую область обрушилась непогода. Осадки в виде сильного снегопада, метели, гололеда накрыли север региона. Также ветер в донском регионе усилился до 15-20 метров в секунду.Сильнее всего замело населенные пункты в Каменском районе, Красном Сулине и даже в станице Кировской. Согласно прогнозам синоптиков, такая погода в регионе сохранится вплоть до конца недели.