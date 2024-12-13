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Север Ростовской области замело из-за снежной бури

Север Ростовской области замело из-за снежной бури
Север Ростовской области накрыла снежная буря. Снимки публикует Donday.ru.

Ранее на Ростовскую область обрушилась непогода. Осадки в виде сильного снегопада, метели, гололеда накрыли север региона. Также ветер в донском регионе усилился до 15-20 метров в секунду.

Сильнее всего замело населенные пункты в Каменском районе, Красном Сулине и даже в станице Кировской. Согласно прогнозам синоптиков, такая погода в регионе сохранится вплоть до конца недели.
Фото: DonDay
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