Семью из Ростова наградили медалью ордена «Родительская слава»

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Семью Лягушиных из Ростова-на-Дону указом президента РФ наградили медалью ордена «Родительская слава». Сергей Николаевич и Светлана Васильевна состоят в браке уже 30 лет. У супругов тёплые доверительные отношения, свободное время они всегда проводят вместе. Модель поведения родителей является примером для их детей.Сергей Николаевич руководит в семье финансами и хозяйством. Мужчина – пенсионер МВД, ветеран труда, ветеран боевых действий в составе Внутренних войск МВД РФ. В данный момент его работа связана с транспортной безопасностью.Его супруга Светлана Васильевна занимается воспитанием детей. Также женщина преподает в средней школе. Уже 26 лет она работает в системе образования и прививает разумное, доброе, вечное подрастающему поколению.В семье Лягушиных – четверо детей. Двое старших уже работают, еще двое продолжают учебу.В семье царят взаимная любовь, верность, уважение и забота о каждом её члене. Супруги образуют социально ответственную ячейку общества: они ведут здоровый образ жизни, обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей.- За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей десять семей региона награждены орденом «Родительская слава» и еще шесть – медалью ордена «Родительская слава», – отмечает заместитель губернатора Ростовской области Андрей Пучков.Напомним, что медалью ордена «Родительская слава» награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали четверых и более детей, а также заботятся об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.