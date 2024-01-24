В Ростовской области открыли Год семьи

Фото: Официальный портал Правительства Ростовской области

В Ростове-на-Дону 24 января состоялось торжественное открытие Года семьи в Ростовской области. Губернатор Василий Голубев поприветствовал молодые семьи, а также вручил молодоженам документы о заключении брака, а родителям новорожденных – свидетельства о рождении.В рамках всей России накануне стартовали мероприятия, посвященные Году семьи. На площадке Международной выставки-форума «Россия» Ростовскую область представила многодетная семья Котовых из Азова, она участвует в конкурсе семейных династий.Орден «Родительская слава» получили десять семейных пар, которые воспитывают семерых и более детей, шесть семей награждены медалью ордена «Родительская слава». Мамам, у которых четыре и более детей, вручили почётные дипломы губернатора «За заслуги в воспитании детей». Эту награду получили 750 жительниц Дона.Губернатор уже дал ряд поручений в связи с решениями по поддержке семей, которые озвучил накануне глава государства В. В. Путин.В Ростовской области действует комплекс мер для поддержки семьей, ежегодно ими пользуется около 200 тысяч семей.- За десять лет число больших семей увеличилось в Ростовской области в 2,5 раза. Сейчас на Дону их почти 50 тысяч. Всего за это же время в регионе появилось 300 тысяч семей, родились свыше 410 тысяч мальчиков и девочек. Все проекты развития нашего региона в конечном счёте направлены на укрепление семьи, и мы продолжим трудиться над этой задачей, - сообщил Василий Голубев.Знаком губернатора «Во благо семьи и общества» награждаются ежегодно 100 супружеских пар, проживших в браке 25, 50, 60 и более лет. С 2012 года знак получила 1 181 супружеская пара.Также утверждено звание «Трудовая династия Дона», которое ежегодно присваивается династиям, работающим в одной сфере не менее трех поколений. С 2017 года это звание получили 78 семей.- Все они – гордость Донского края, за доблестный труд и вклад в развитие региона пользуются уважением в обществе, являются образцом супружества и родительства, - подчеркнул губернатор.Василий Голубев пожелал собравшимся семьям здоровья, успехов, а молодоженам – всю жизнь хранить любовь, верность и уважение друг к другу.