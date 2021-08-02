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Семьям погибших на химкомбинате «Каменском» выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших на химкомбинате «Каменском» выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших после происшествия на химкомбинате «Каменском» выплатят по миллиону рублей. Распоряжение о материальной поддержке 4 августа подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

ЧП в Каменске-Шахтинском произошло 29 июля. Рабочие нарушили техники технику безопасности. В следствие чего на комбинате случился пожар. Люди, находящиеся внутри, получили серьёзные ожоги от 80% до 100%.

Семь человек госпитализировали в местную ЦГБ. Среди них две женщины и пятеро мужчин в возрасте от 31 года до 55 лет. Через несколько дней все семеро скончались от полученных ожогов.

После случившегося правоохранители завели уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». В Каменске-Шахтинском объявлен траур.

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