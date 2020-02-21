Власти выплатят по миллиону рублей семьям погибших при взрыве в Азове



Власти выплатят семьям погибших при взрыве в жилом доме в Азове по миллиону рублей. Об этом на оперативном совещании 23 февраля сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.



Пострадавшим окажут единовременную помощь и помощь за утраченное имущество. Также они получат по 400 тысяч рублей. До конца дня 23 февраля специалисты МЧС решат, могут ли жильцы двух уцелевших подъездов вернуться в свои квартиры.



– В причинах произошедшего в Азове разбираются следственные органы. Но уже до их выводов ясно одно – непростительно долгой была реакция на заявки жителей, – сказал Василий Голубев.



Также губернатор потребовал незамедлительно уволить руководителя азовского филиала газораспределительной организации.



Напомним, утром 22 февраля в жилом трехэтажном доме №84/108 в переулке Павлова в Азове произошел взрыв из-за утечки газа. В результате чрезвычайного происшествия погибли 69-летний мужчина и 91-летняя женщина. Еще одна горожанка находится в больнице с многочисленными травмами в тяжелом состоянии.



По факту гибели пенсионеров возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». С подробной хроникой событий вы можете ознакомиться на нашем сайте.