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При взрыве на химкомбинате в Каменске скончались все семь пострадавших

При взрыве на химкомбинате в Каменске скончались все семь пострадавших

При взрыве на химкомбинате в Каменске скончались все семь пострадавших. Об этом 2 августа сообщил DonDay с ссылкой на свой источник.

По его данным, скончавшиеся в возрасте от 32 до 55 лет получили от 80% до 100% ожогов тела. Шансов выжить у них практически не было.

Первый рабочий скончался 30 июля. Затем, 1 августа, стало известно о смерти ещё троих.

По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности. В результате происшествия произошло возгорание производственного оборудования. Это привело к серьёзным ожогам на теле сотрудников, находившихся внутри здания.

По информации Минпромторга РФ, всем пострадавшим и семьям погибших будет выплачена предусмотренная законом компенсация

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