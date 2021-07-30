При взрыве на химкомбинате в Каменске скончались все семь пострадавших. Об этом 2 августа сообщил DonDay с ссылкой на свой источник.По его данным, скончавшиеся в возрасте от 32 до 55 лет получили от 80% до 100% ожогов тела. Шансов выжить у них практически не было.Первый рабочий скончался 30 июля. Затем, 1 августа, стало известно о смерти ещё троих.По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности. В результате происшествия произошло возгорание производственного оборудования. Это привело к серьёзным ожогам на теле сотрудников, находившихся внутри здания.По информации Минпромторга РФ, всем пострадавшим и семьям погибших будет выплачена предусмотренная законом компенсация