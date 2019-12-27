Игорь Булатов и ростовчанка Лопырёва показали видео с тайной свадьбы



Уроженка Ростова-на-Дону Виктория Лопырёва выложила первое видео со своей тайной свадьбы с Игорем Булатовым. Девушка показала, как она с возлюбленным исполняла танец молодых.



Пара тайно расписалась ещё в ноябре. Об этом Виктория сообщила на своей страничке в «Инстаграме», показав подписчикам обручальные кольца. После официальной церемонии в ЗАГСе Лопырёва и Булатов отправились в ресторан, пригласив близких друзей и родственников. Одним из главных гостей мероприятия стал комик и пародист Михаил Грушевский. Как он сам написал в своём микроблоге, приглашение на праздник стало для него неожиданностью, и он с супругой буквально мчался из аэропорта на торжество Лопырёвой. Во время ужина Грушевский исполнил несколько композиций на рояле, включая «Свадьбу» Муслима Магомаева и «Вальс-бостон» Розенбаума, под который пара станцевала.



Лопырёва надела короткое белое платье с длинным кружевным рукавом, Булатов же нарядился по всем правилам - в чёрный костюм, рубашку и галстук. Некоторые подписчики нашли платье Лопырёвой неподходящим для такого случая, однако большая часть всё-таки считает, что фигура девушки позволяет носить такую длину.



Напомним, роман между Игорем и Викторией начался больше года назад. Сначала девушка объявила о своей беременности, а затем в Сеть просочились совместные фото пары. В феврале 2019-го у них родился сын Марк-Лионель.