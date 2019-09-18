Ростовчанка Виктория Лопырёва показала подросшего сына



Уроженка Ростова-на-Дону Виктория Лопырёва продолжает наслаждаться периодом материнства. Сейчас она вместе с возлюбленным Игорем Булатовым и сыном Марком-Лео находится дома, в Москве. До этого пара провела несколько дней в Баку, отмечая день рождения близкого человека.



В российскую столицу Лопырёва и Булатов вернулись совсем недавно. Они около полугода жили в Майами, где родился их сын. Периодически они ездили в другие страны по делам или просто для того, чтобы отдохнуть. Наконец, они привезли Марка-Лионеля в их родную страну. Сейчас малышу уже семь месяцев, но Виктория ещё ни разу не показала подписчикам его лица. Она постоянно либо фотографирует его со спины, либо закрывает лицо сына «смайликами».



Недавно она опубликовала новый снимок, где лежит с Марком на диване. Девушка попросила советов у других подписчиц, имеющих детей. Лопырёва стала прикармливать ребёнка различными детскими пюре и спросила у фолловеров, питание каких фирм они покупают. Ростовчанка добавила, что Лео отказался есть кабачок. Большинство мам сошлись на том, что лучше кормить малыша домашней едой.