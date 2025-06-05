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На Дону избрали семь мировых судей

На Дону избрали семь мировых судей

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области утвердили 5 мая семь кандидатур на должности мировых судей. Решение о назначении новых представителей Фемиды было принято путем голосования.

Три кандидата были представлены на первый трехлетний срок исполнения обязанностей.

В Кировский районный суд Ростова-на-Дону, на судебный участок № 1, избрана Мария Железнякова, ранее работавшая помощником судьи в Ростовском областном суде.

Юлия Рыжова, также занимавшая должность помощника судьи в Ростовском областном суде, избрана в Советский районный суд на судебный участок № 1.

Елена Калабухова, до назначения работавшая помощником судьи Ленинского суда Ростова-на-Дону, избрана мировым судьей в Новочеркасский городской суд на судебный участок № 4.

Четыре кандидата были представлены на повторное назначение. Важно отметить, что при переизбрании мировые судьи назначаются на должность без ограничения срока полномочий.

В Железнодорожный район на судебный участок № 4 избрана Наиля Серопян, имеющая более чем десятилетний стаж работы в должности мирового судьи.

Елена Пустоварова, проработавшая мировым судьей более семи лет, избрана в Первомайский район на судебный участок № 9.

Максим Ткаченко, чей стаж работы в должности мирового судьи превышает семь лет, избран в Мясниковский судебный район Ростовской области на судебный участок № 2.

Александр Карпенко с опытом работы мировым судьей более семи лет избран в Романтеевский судебный район Ростовской области на судебный участок № 1.
Фото: Donday
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