ЗАГС Ростовской области назвал редкие имена новорожденных в конце февраля

Фото: Rostov.ru

ЗАГС по Ростовской области назвал редкие имена новорожденных в конце февраля. Об этом сообщает аналитический портал 19 февраля.У девочек редкими стали: Миродара, Наиля, Эльмира, Офелия. Редким и необычным именем стало Нуне - женское имя армянского происхождения. В переводе с ассирийского на русский означает «святая» и «чистая».Среди новорожденных выбрали имена: Айдар, Арон, Онур, Карим и Мустафо.Мустафо - мужское имя, распространенное в мусульманских регионах. Переводится как «избранный», «предпочтённый», «очищенный».