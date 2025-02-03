Самыми дорогими продуктами стали сыр и сливочное масло в Ростовской области

Обычная скромная продуктовая корзина в 2023 году: курица (166), свинина 1 кг (324), масло сливочное 0,5 кг (356), сметана 0,5 кг (141), молоко 1 л (70), сыр 0,5 гр (359), яйца 10 шт. (75), хлеб белый (72), гречка 1 кг (84), картошка 1 кг (33), лук 1 кг (28), морковь 1 кг (38) и яблоки 1 кг (79).



Итого: 1 825 рублей.

Фото: нейросеть

В Ростовской области самыми дорогими продуктами оказались сыр и сливочное масло. Об этом свидетельствуют данные Росстата на январь.За последний месяц сыр подорожал на 27 рублей, достигнув стоимости 867 рублей за килограмм. Масло также поднялось в цене на 12 рублей - до 1 062 рублей. Горожане шутят, что скоро грамм масла будет стоить столько же, сколько золото. В некоторых магазинах на него даже вешают магнитные антикражные брелки.Donday подсчитал, сколько будет стоить продуктовая корзина на неделю для семьи из трех человек в январе 2023 и 2025 годов.Аналогичная продуктовая корзина в январе 2025 года обойдется в 2 373 рубля (+548).Из-за роста цен на продукты в детских садах подняли цены. С 1 февраля 2025 года плата за детский сад для детей старше трех лет выросла с 62 до 98 рублей, а для детей от трех до семи лет — с 71 до 113 рублей.