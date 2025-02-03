Самыми дорогими продуктами стали сыр и сливочное масло в Ростовской области
В Ростовской области самыми дорогими продуктами оказались сыр и сливочное масло. Об этом свидетельствуют данные Росстата на январь.
За последний месяц сыр подорожал на 27 рублей, достигнув стоимости 867 рублей за килограмм. Масло также поднялось в цене на 12 рублей - до 1 062 рублей. Горожане шутят, что скоро грамм масла будет стоить столько же, сколько золото. В некоторых магазинах на него даже вешают магнитные антикражные брелки.
Donday подсчитал, сколько будет стоить продуктовая корзина на неделю для семьи из трех человек в январе 2023 и 2025 годов.
Итого: 1 825 рублей.
Аналогичная продуктовая корзина в январе 2025 года обойдется в 2 373 рубля (+548).
Из-за роста цен на продукты в детских садах подняли цены. С 1 февраля 2025 года плата за детский сад для детей старше трех лет выросла с 62 до 98 рублей, а для детей от трех до семи лет — с 71 до 113 рублей.