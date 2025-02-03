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В Ростовской области из-за тлеющей сигареты едва не сгорела пятиэтажка

В Ростовской области из-за тлеющей сигареты едва не сгорела пятиэтажка
В Семикаракорске едва не сгорел пятиэтажный дом из-за непотушенной сигареты. Происшествие случилось 1 февраля около 20:30. 

На улице Придонской горожанин уснул с непотушенной сигаретой, которая упала на матрас и вызвала задымление.

К счастью, соседи почувствовали запах гари и вызвали пожарных.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, пламя удалось ликвидировать на площади квадратный метр. Если бы не бдительность соседей, последствия могли бы быть более серьезными.
Фото: ГУ МЧС по РО
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