В Ростовской области хищники загрызли овец

Фото: КВУ

В ночь на 3 февраля в хуторе Киреевка Октябрьского района Ростовской области хищники напали на домашний скот. Как сообщает издание «КВУ», в результате погибли три овцы. Утром хозяин обнаружил окровавленные туши животных в загоне. В защитной сетке загона была обнаружена дыра.Местные жители предполагают, что нападение могли совершить шакалы или волки. Однако не исключается, что виновниками происшествия стали бродячие собаки. По словам жительницы Киреевки Юлии М., ночью в деревне был слышен вой собак.Юлия также рассказала, что рядом с её домом находится заброшенное здание. Однажды к этому зданию подъехал автомобиль, из которого вышли несколько мужчин и выпустили собак. После этого автомобиль уехал. Юлия предполагает, что животные могли пострадать от стаи бродячих собак.Накануне вечером на другом подворье также произошло нападение хищников. В результате были убиты кролик и две беременные крольчихи.