Сайты администрации Ростова перестали работать 3 февраля
На сайтах администрации Ростова-на-Дону начались перебои. На главную страницу нельзя зайти с 17:40.
Сначала появились проблемы с загрузкой разделов сайта. Позже и главная страница вовсе перестала загружаться. В администрации сообщили, что перебои связаны с хакерскими атаками.
- Продолжается работа по восстановлению информационной инфраструктуры Администрации города, которая сегодня подвержена атаке, - сообщил и.о. главы администрации Ростова Александр Скрябин.