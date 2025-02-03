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Сайты администрации Ростова перестали работать 3 февраля

Сайты администрации Ростова перестали работать 3 февраля
На сайтах администрации Ростова-на-Дону начались перебои. На главную страницу нельзя зайти с 17:40.

Сначала появились проблемы с загрузкой разделов сайта. Позже и главная страница вовсе перестала загружаться. В администрации сообщили, что перебои связаны с хакерскими атаками.

- Продолжается работа по восстановлению информационной инфраструктуры Администрации города, которая сегодня подвержена атаке, - сообщил и.о. главы администрации Ростова Александр Скрябин.
Фото: DonDay
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