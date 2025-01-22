Юные велосипедисты из Суворовского района завершили год чередой побед

Фото: СШОР - 19.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 19 в 2024 году приняли участие в 12 соревнованиях и в девяти из них вошли в число призёров.Напомним, что велосипедная секция на базе СШОР № 19 в Суворовском функционирует уже третий год. Здесь дети в возрасте от семи до 14 лет могут круглый год бесплатно заниматься разными видами велоспорта: горным велосипедом (MTB), велосипедным кроссом на трамплинах, рампах и т. д. (BMX), а также гонками на шоссе и велотреке. Секция предоставляет ребятам велосипеды, если они не имеют собственных.Успешной подготовке спортсменов способствует универсальная велобеговая трасса, построенная застройщиком района специально для проведения соревнований, в том числе по горному велосипеду. Все это позволяет юным велосипедистам одерживать победы на различных состязаниях.Так, в октябре 2024 года на первенстве Ростовской области по шоссейным велогонкам Милан Корнев и Федор Щетинский завоевали бронзовые награды, в то время как Анастасия Письменная оказалась впереди всех и завоевала золото. Её сестра Анна также добилась успеха, заняв первое место на первенстве Ростова-на-Дону по горному велосипеду, а третье место заняла её подруга Валерия Штром.Среди юношей победителями городских соревнований стали Александр Безлепкин и Михаил Цибин, которые заняли первое и второе места. А на областных турнирах по горному велосипеду они выступили несколько хуже – Александр и Михаил получили серебро и бронзу, в то время как Анна и Валерия улучшили свои результаты, получив первое и второе места соответственно.Теперь ребята готовятся к первым стартам 2025 года. Первенство Ростова-на-Дону пройдёт 23 февраля в парке Авиаторов, а в марте молодые велосипедисты из Суворовского будут защищать честь своей секции на всероссийских соревнованиях.