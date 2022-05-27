Самосвал, судно и снегоболотоход: какой транспорт у заместителей губернатора Ростовской области

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Заместители губернатора Ростовской области отчитались о своих доходах за 2021 год. Суммы заработков средние для уровня чиновников, а вот транспорт, который они задекларировали, действительно впечатляет.Самым нескромным по количеству транспорта... оказался министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев. В год его доход составил чуть менее трех миллионов рублей, у него в собственности – два земельных участка, квартира и дом. А вот машин и спецтехники у него будет на несколько десятков миллионов. У министра – два легковых авто марки ГАЗ, тягачи марки МАН, самосвал WIELTON NW-3, полуприцеп, автофургон, УАЗ и один снегоболотоход марки CFMOTO X8 EFI.Александр Скрябин занимает вторую строчку в рейтинге по количеству машин среди замгубернатора региона. Его годовой доход составил 4 миллиона рублей. В собственности – три земельных участка, дом и гараж. Из автомобилей он может похвастаться представительским Mercedes Benz GLS 350D 4MATIC, а также маломерным судном «Адвенча М440» и прицепом марки ПМЗ 8136.Скромнее доход у Виктора Гончарова. За год он заработал 4,8 миллиона рублей. В собственности – только жилой дом, а из автомобилей – только прицеп марки 82944С.У Игоря Сорокина доход за год составил 11 миллионов рублей, но машина у него одна, и та легковая - BMW Х5 XDRIVE40d. У Вадима Артемова при доходе в 4,7 миллиона рублей автомобиль марки Volvo ХС60.Совсем нет машин у первого замгубернатора области Игоря Гуськова, Михаила Корнеева и министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой.