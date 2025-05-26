Самолет компании из Ростова совершил вынужденную посадку из-за отказа СКВ

Фото: AVIAINCIDENT.

Воздушное судно авиаперевозчика «Азимут», чьим базовым аэропортом является ростовский, вернулось в аэропорт Минеральных Вод из-за проблем с климатической установкой. Данные об этом инциденте были опубликованы AVIAINCIDENT.Рейс под номером AZO6233, 25 мая около 22:45 выполнявший перелет из Минеральных Вод в Тюмень (аэропорт Рощино), был вынужден досрочно завершить полет и вернуться в исходный аэропорт. Причиной такого решения послужил сбой в работе системы кондиционирования воздуха (СКВ) во время выполнения рейса. Самолёт успешно совершил посадку и самостоятельно доехал до места стоянки.Важно понимать, что поломка системы кондиционирования может привести к неприятным ощущениям у пассажиров и членов экипажа. Система СКВ отвечает за создание оптимальных условий для людей в самолёте: поддерживает нужное давление, комфортную температуру и влажность, а также очищает воздух и охлаждает аппаратуру.При отказе этой системы возможны такие проблемы, как температурные скачки в салоне, разгерметизация, что может вызвать недостаток кислорода и, как следствие, потерю сознания у пассажиров и экипажа.