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Из-за технеисправности самолет «Азимута» вернулся на стоянку в Минводах

Из-за технеисправности самолет «Азимута» вернулся на стоянку в Минводах

В связи с выявленной поломкой технического характера, самолет ростовского авиаперевозчика "Азимут" был вынужден вернуться на стоянку в аэропорту Минеральных Вод. Об этом происшествии сообщили на сайте AVIAINCIDENT.

Рейс AZO6203, который должен был доставить пассажиров из Минеральных Вод в Магнитогорск в ночь с 29 на 30 апреля, не смог вовремя вылететь. Из-за сбоя в работе оборудования на борту воздушного судна, взлет был отменен, и самолет вернулся к месту базирования.

Необходимо отметить, что подобные инциденты с самолетами данной авиакомпании не являются единичными. Ранее воздушные суда "Азимута" уже сталкивались с ситуациями, когда требовался возврат в аэропорт отправления или полная отмена рейса из-за технических проблем. Например, всего три дня назад, 27 апреля, самолет, готовившийся к вылету из Минеральных Вод в Челябинск (аэропорт Баландино), из-за возникших неполадок был отбуксирован обратно на стоянку.
Фото: AVIAINCIDENT
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