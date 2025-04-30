Из-за технеисправности самолет «Азимута» вернулся на стоянку в Минводах

Фото: AVIAINCIDENT

В связи с выявленной поломкой технического характера, самолет ростовского авиаперевозчика "Азимут" был вынужден вернуться на стоянку в аэропорту Минеральных Вод. Об этом происшествии сообщили на сайте AVIAINCIDENT.Рейс AZO6203, который должен был доставить пассажиров из Минеральных Вод в Магнитогорск в ночь с 29 на 30 апреля, не смог вовремя вылететь. Из-за сбоя в работе оборудования на борту воздушного судна, взлет был отменен, и самолет вернулся к месту базирования.Необходимо отметить, что подобные инциденты с самолетами данной авиакомпании не являются единичными. Ранее воздушные суда "Азимута" уже сталкивались с ситуациями, когда требовался возврат в аэропорт отправления или полная отмена рейса из-за технических проблем. Например, всего три дня назад, 27 апреля, самолет, готовившийся к вылету из Минеральных Вод в Челябинск (аэропорт Баландино), из-за возникших неполадок был отбуксирован обратно на стоянку.