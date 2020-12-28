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Самоизоляция пошла мне на пользу: Виктория Лопырева подвела итоги уходящего года

Самоизоляция пошла мне на пользу: Виктория Лопырева подвела итоги уходящего года
Виктория Лопырева подвела итоги уходящего 2020 года. Ростовчанка назвала причины считать его удачным. Об этом модель рассказала на своей странице в «Инстаграме».

По мнению Лопыревой, пандемия позволила провести много времени с семьей.

- Появилась возможность практически все время быть с ребенком, а в рамках обычного графика я бы разрывалась, - пишет молодая мама.

Виктория провела два успешных мероприятия в марте и декабре. По словам дончанки, благодаря этому ей удалось достичь целей, поставленных на год.

Модель побывала на Камчатке и исполнила свою мечту — отметила день рождения в кратере вулкана. В этот же список вошли и успехи мужа Виктории. Девушка в шутку отметила, что в этом году стала женой вице-губернатора (на эту должность Игоря Булатова назначили в ноябре).

Помимо всего прочего, Лопырева стала главой комиссии по развитию спортивной индустрии в деловой Ассоциации менеджеров России.

Одной из важных причин считать год удачным стала и возможность помогать людям и участвовать в сборах для детей-смайликов (со спинальной мышечной атрофией).

- Я совершенно не хочу ругать этот год. Он был сложным, но вместе с тем помог окунуться каждому в свои мысли, узнать себя и еще больше ценить своих близких, - поделилась звезда.

Подписчиков воодушевил пост - в комментариях многие из них поделились своими событиями, которые скрасили трудный период 2020 года.

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