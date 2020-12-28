Самоизоляция пошла мне на пользу: Виктория Лопырева подвела итоги уходящего года

Виктория Лопырева подвела итоги уходящего 2020 года. Ростовчанка назвала причины считать его удачным. Об этом модель рассказала на своей странице в «Инстаграме».По мнению Лопыревой, пандемия позволила провести много времени с семьей.- Появилась возможность практически все время быть с ребенком, а в рамках обычного графика я бы разрывалась, - пишет молодая мама.Виктория провела два успешных мероприятия в марте и декабре. По словам дончанки, благодаря этому ей удалось достичь целей, поставленных на год.Модель побывала на Камчатке и исполнила свою мечту — отметила день рождения в кратере вулкана. В этот же список вошли и успехи мужа Виктории. Девушка в шутку отметила, что в этом году стала женой вице-губернатора (на эту должность Игоря Булатова назначили в ноябре).Помимо всего прочего, Лопырева стала главой комиссии по развитию спортивной индустрии в деловой Ассоциации менеджеров России.Одной из важных причин считать год удачным стала и возможность помогать людям и участвовать в сборах для детей-смайликов (со спинальной мышечной атрофией).- Я совершенно не хочу ругать этот год. Он был сложным, но вместе с тем помог окунуться каждому в свои мысли, узнать себя и еще больше ценить своих близких, - поделилась звезда.Подписчиков воодушевил пост - в комментариях многие из них поделились своими событиями, которые скрасили трудный период 2020 года.