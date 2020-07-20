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Ростовчанка Виктория Лопырева рассказала об отдыхе в месте мечты

Ростовчанка Виктория Лопырева рассказала об отдыхе в месте мечты
Телеведущая и модель из Ростова-на-Дону Виктория Лопырёва поделилась в инстаграм фотографией с отпуска в Турции и рассказала, что совсем недавно побывала в месте своей мечты.

-Мысли материальны! Я провела много мероприятий в Турции, побывала на закрытой территории с красивыми виллами, шикарным сервисом и частным пляжем. Хорошее место для семьи с ребёнком! - подумала я и полетела дальше. Прошло несколько лет, ... а теперь есть семья и ребёнок, - подписала публикацию модель.

На снимке Виктория позирует около цветущей изгороди. Поклонники не смогли пройти мимо поста и начали засыпать модель восхищенными комментариями.

“Шикарная фигура, выглядите великолепно, фотографии получились очень красивые и потрясающие”, “Потрясно выглядите”, “Вы пример для подражания, молодцы, что так делаете”, - написали подписчики Лопыревой.

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