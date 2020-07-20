Ростовчанка Виктория Лопырева рассказала об отдыхе в месте мечты

Телеведущая и модель из Ростова-на-Дону Виктория Лопырёва поделилась в инстаграм фотографией с отпуска в Турции и рассказала, что совсем недавно побывала в месте своей мечты.-Мысли материальны! Я провела много мероприятий в Турции, побывала на закрытой территории с красивыми виллами, шикарным сервисом и частным пляжем. Хорошее место для семьи с ребёнком! - подумала я и полетела дальше. Прошло несколько лет, ... а теперь есть семья и ребёнок, - подписала публикацию модель.На снимке Виктория позирует около цветущей изгороди. Поклонники не смогли пройти мимо поста и начали засыпать модель восхищенными комментариями.“Шикарная фигура, выглядите великолепно, фотографии получились очень красивые и потрясающие”, “Потрясно выглядите”, “Вы пример для подражания, молодцы, что так делаете”, - написали подписчики Лопыревой.