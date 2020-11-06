Ростовская модель Виктория Лопырева интересуется республикой Коми

Уроженка Ростова-на-Дону Виктория Лопырева знакомится с Республикой Коми. Об этом свидетельствует сторис, опубликованное знаменитостью на ее странице в «Инстаграме».Модель репостнула фото у своего мужа Игоря Булатова, который недавно стал первым заместителем председателя правительства данного субъекта Российской Федерации. В кадре показаны виды на природу республики, с озером и лесом. Судя по всему, ростовчанка намерена переехать к супругу вместе с сыном.Кандидатуру Булатова на новую должность выдвинул глава Коми. На заседании Госсовета за него проголосовали 20 депутатов из 26 и четверо - против. 5 ноября Игоря назначили первым заместителем председателя правительства республики.