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Ростовская модель Виктория Лопырева интересуется республикой Коми

Ростовская модель Виктория Лопырева интересуется республикой Коми
Уроженка Ростова-на-Дону Виктория Лопырева знакомится с Республикой Коми. Об этом свидетельствует сторис, опубликованное знаменитостью на ее странице в «Инстаграме».

Модель репостнула фото у своего мужа Игоря Булатова, который недавно стал первым заместителем председателя правительства данного субъекта Российской Федерации. В кадре показаны виды на природу республики, с озером и лесом. Судя по всему, ростовчанка намерена переехать к супругу вместе с сыном.

Кандидатуру Булатова на новую должность выдвинул глава Коми. На заседании Госсовета за него проголосовали 20 депутатов из 26 и четверо - против. 5 ноября Игоря назначили первым заместителем председателя правительства республики.

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