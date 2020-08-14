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Ростовская модель Виктория Лопырева вместе со своей семьей отправилась на отдых в Турцию

Ростовская модель Виктория Лопырева вместе со своей семьей отправилась на отдых в Турцию
В очередной раз модель из Ростова-на-Дону Виктория Лопырева отправилась на отдых в Турцию. О своих впечатлениях девушка рассказала в микроблоге в «Инстаграме».

Знаменитость полетела в город Белеке на частном самолете вместе со своей семьей. Ростовчанка рассказала подписчикам о прекрасном настроении, которое охватило ее после возвращения в Турцию. Модель также поделилась впечатлениями с отдыха.

- В нашем отеле очень красиво, - отметила Виктория. – Везде светит солнце, а цикады вовсю напевают песни. Местная кухня также продолжает радовать своим вкусовым разнообразием. Здесь просто восхитительно!

Стоит отметить, что до этого уроженка донской столицы путешествовала по восточным территориям России. В последний раз она отдыхала во Владивостоке.

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