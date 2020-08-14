Ростовская модель Виктория Лопырева вместе со своей семьей отправилась на отдых в Турцию

В очередной раз модель из Ростова-на-Дону Виктория Лопырева отправилась на отдых в Турцию. О своих впечатлениях девушка рассказала в микроблоге в «Инстаграме».Знаменитость полетела в город Белеке на частном самолете вместе со своей семьей. Ростовчанка рассказала подписчикам о прекрасном настроении, которое охватило ее после возвращения в Турцию. Модель также поделилась впечатлениями с отдыха.Стоит отметить, что до этого уроженка донской столицы путешествовала по восточным территориям России. В последний раз она отдыхала во Владивостоке.