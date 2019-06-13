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В Платове самолет SSJ-100 «Азимута» не смог вылететь вовремя в Калининград

В Платове самолет SSJ-100 «Азимута» не смог вылететь вовремя в Калининград
Рейс А4245 из Ростова-на-Дону в Калининград задержали на несколько часов. Об этом сообщили в пресс-службе донской воздушной гавани.

В социальных сетях пассажиры, ожидающие свой рейс, поделились информацией о задержке вылета самолета SSJ-100. После посадки у него обнаружили неисправность тормозов. Судно отправили на диагностику и ремонт, а пассажиров попросили подождать. В конечном итоге рейс все-таки состоялся, но на три часа позже запланированного времени. Самолет должен был вылететь в 10:10, но поднялся в воздух только в 13:10.

В компании «Азимута» не смогли оперативно прокомментировать причины задержки.

Стоит добавить, что в 2019 году из-за технических неполадок самолетов «Сухой Супер Джет» с перебоями состоялись или вообще отменились десятки рейсов. К примеру, донская авиакомпания «Азимут» 30 мая задержала самолет в Сочи, 24 мая из Уфы в Ростов. За 10 дней до этого был отменен полет в Донской столицу из Новосибирска.

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