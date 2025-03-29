С середины февраля появилось 20 ягнят-муфлонов в парке «Лога»

Фото: Лога

В парке «Лога» Каменского района на свет появились 20 ягнят-муфлонов. Об этом сообщили сотрудники в социальных сетях 29 марта.С середины февраля в парке начали рождаться детеныши муфлонов. За полтора месяца они окрепнули и покрылись шерстью. Несмотря на свою пугливость, малыши активно исследуют окружающий мир.«Нас ждет еще больше пушистых новорожденных. Сейчас они растут и набираются сил», — рассказали сотрудники парка.В марте 2024 года в парке родился 21 детеныш муфлонов. Среди них три тройни и две двойни.Муфлоны — это небольшие бараны, обитающие в горах Корсики и Сардинии.