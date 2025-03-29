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С середины февраля появилось 20 ягнят-муфлонов в парке «Лога»

С середины февраля появилось 20 ягнят-муфлонов в парке «Лога»
В парке «Лога» Каменского района на свет появились 20 ягнят-муфлонов. Об этом сообщили сотрудники в социальных сетях 29 марта. 

С середины февраля в парке начали рождаться детеныши муфлонов. За полтора месяца они окрепнули и покрылись шерстью. Несмотря на свою пугливость, малыши активно исследуют окружающий мир.

«Нас ждет еще больше пушистых новорожденных. Сейчас они растут и набираются сил», — рассказали сотрудники парка.

В марте 2024 года в парке родился 21 детеныш муфлонов. Среди них три тройни и две двойни.

Муфлоны — это небольшие бараны, обитающие в горах Корсики и Сардинии.
Фото: Лога
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