С сайта объявлений сняли публикацию о продаже гостиницы «Московской» в Ростове
С сайта объявлений сняли публикацию о продаже гостиницы «Московской» в Ростове. Пока не известно, продал ли владелец ОКН за 280 млн рублей или просто снял объявление из-за возникшего ажиотажа.

Отметим, что данная публикация вызвала шквал комментариев. Шокировало людей не само объявление, а его содержание. Владелец разместил изображения здания и описал состояние, которое далеко от действительности.

На фото отремонтированный фасад, благоустроенный заданий двор и свежий ремонт в номерах.

В реальности шестиэтажное здание не эксплуатируется почти 20 лет. За это время без должного ремонта объект медленно, но верно разрушается. Оно завешено баннером и ограждено забором в целях безопасности пешеходов.
Фото: соцсети
Еще по теме:

