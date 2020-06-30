Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону в полном объёме начнут работать гостиницы и бассейны

На Дону в полном объёме начнут работать гостиницы и бассейны
В Ростовской области с 6 июля снимается ряд ограничений. Об этом 3 июля сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Так, с понедельника в полном объёме возобновляется работа гостиниц. С 22 июня донские отели могли принимать только приезжающих в область командированных, а также спортсменов – участников официальных соревнований. Со следующей недели это ограничение снимается.

Кроме того, возобновляют работы бассейны. Однако их деятельность будет осуществляться с некоторыми ограничениями.
«Деятельность плавательных бассейнов по предоставлению гражданам услуг в сфере физической культуры и спорта из расчета не более 1 человека на 10 квадратных метров площади зеркала воды дорожки плавательного бассейна», - говорится в постановлении правительства.

Также разрешается проведение тренировок в группах, но не более 25 человек.

Как сообщалось ранее, с 6 июля в Ростовской области возобновляется работа детских садов в полном объёме. Приступить к работе могут, как муниципальные, так и частные учреждения. О снятии ряда других запретов сообщил глава региона Василий Голубев 3 июля.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.