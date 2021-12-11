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С начала 2021 года мясо подорожало на 22% в Ростовской области

С начала 2021 года мясо подорожало на 22% в Ростовской области
В Ростовской области за 2021 год стоимость мяса выросла на 22%. Данные об изменениях цен на различные товары опубликовал Ростовстат.

Больше всего подскочила стоимость мяса - на 22%. Например, килограмм говядины сейчас стоит 416 рублей. В декабре 2020 года покупка обошлась бы в 346 рублей (на 70 рублей дешевле). Свинина стоила около 266 рублей. Теперь - порядка 325 рублей (на 59 рублей дороже). Даже цена куриного мяса подскочила на 41 рубль (177 вместо 136). Не стала исключением и баранина. За килограмм мяса, некогда стоившего 402 рубля, попросят на 58 больше - 460 рублей.

Овощи и фрукты подорожали на 14%, рыба и морепродукты - на 10%, а макаронные изделия - на 9%. На 7% подскочили цены на молоко и молочную продукцию. Аналогичная ситуация - с хлебом и хлебобулочными изделиями. Стоимость подсолнечного масла выросла на 3%.

Особенно заметно стоимость мяса стали увеличиваться последние несколько месяцев. Жители Ростовской области возмутились такими скачками цен, вызвав резонанс в обществе. Однако в городской администрации объяснили, что это связано с подорожанием сырья, специй, упаковки и основных материалов. Более того, цены на сырье будут расти и в первом квартале 2022 года. А значит, к весне стоимость мяса снова значительно увеличится.
Фото: Гастроном.
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