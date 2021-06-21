С 22 июня возобновили рейсы из Ростова в Турцию

Турция открыла свои границы для граждан России. С 22 июня из ростовского аэропорта Платов были выполнены первые рейсы в популярную курортную страну.В частности, из Ростова можно улететь в Стамбул. Ежедневный рейс по маршруту Стамбул - Ростов-на-Дону - Стамбул будет вылетать из Платова в 03:25 и прибывать в 06:00. В Анталью пока полететь сложнее. На данный момент туда отправляются только чартерные рейсы, однако с 3 июля авиакомпании обещают сделать их регулярными. Планируется как минимум три рейса: в среду, субботу и воскресенье. Вылет из Антальи планируется в 01:45, с прибытием в Платов в 04:00. Обратно в Ростов рейс будет отправляться в 05:00, а в аэропорту турецкого курорта он сядет в 07:30.Всего до конца июня планируется сделать около 40 рейсов. На данный момент точное расписание только формируется, а частота полетов пока нерегулярна. Операторы хотят посмотреть, насколько будут пользоваться спросом эти направления.Однако стоит помнить и про коронавирусные ограничения. Для въезда в Турцию гражданам России необходимо предъявить сертификат о прохождении вакцинации не позднее чем за 14 дней до въезда в страну. Если такого не найдётся, на паспортном контроле потребуют справку о перенесенном COVID-19 в течение последних шести месяцев или экспресс-тест на антиген к коронавирусу, сделанный не ранее чем за 48 часов до прилета. Возможно «проскочить» и с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанным не ранее чем за 72 часа до прибытия. Важно не забывать, что все документы должны быть на английском языке.Кроме того, за три дня до въезда пассажиры должны получить HES-код и заполнить специальную регистрационную форму на сайте министерства здравоохранения Турции. Подробнее об этом можно узнать на сайтах авиакомпаний.