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Из Ростова возобновят рейсы в Грозный

Из Ростова возобновят рейсы в Грозный
Рейсы в Грозный возобновят из ростовского аэропорта Платов. Самолёты будут летать три раза в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Азимут».

Снова рейсы запустят с 13 июня. Во вторник и субботу из Ростова борт будет отправляться в 20:20 и прибывать в столицу Чечни в 21:35. В обратном направлении вылеты запланированы в 22:35.

По четвергам по расписанию самолёты будут вылетать из Ростова в 8:40 и прибывать в Грозный в 9:55. Обратно из республики в донскую столицу можно будет улететь в 10:55. В Ростов борт прибудет в 12:10.

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