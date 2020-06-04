Из Ростова возобновят рейсы в Грозный

Рейсы в Грозный возобновят из ростовского аэропорта Платов. Самолёты будут летать три раза в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Азимут».Снова рейсы запустят с 13 июня. Во вторник и субботу из Ростова борт будет отправляться в 20:20 и прибывать в столицу Чечни в 21:35. В обратном направлении вылеты запланированы в 22:35.По четвергам по расписанию самолёты будут вылетать из Ростова в 8:40 и прибывать в Грозный в 9:55. Обратно из республики в донскую столицу можно будет улететь в 10:55. В Ростов борт прибудет в 12:10.