С 16 декабря запретят парковку на улице Спартаковской в Ростове

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С 16 декабря парковка на улице Спартаковской будет недоступна. О запрете на остановку и стоянку автомобилей сообщили в дептрансе Ростова-на-Дону.С 16 декабря будет запрещено ставить автомобили в районе домов №№ 20-22. Такое решение было принято, чтобы увеличить пропускную способность. Из-за того, что раньше там были припаркованы машины, проезд был затруднен.В этот же день будут введены ограничения на движение транспорта по улице 1-й Конной Армии.