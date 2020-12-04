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С 13 декабря запустят сдвоенную «Ласточку» из Ростова в Сочи

С 13 декабря запустят сдвоенную «Ласточку» из Ростова в Сочи
Вместимость скорого поезда «Ласточка», связывающего Ростов-на-Дону и Розу Хутор, увеличат в два раза. Появление дополнительных мест связано с большим спросом у пассажиров, направляющихся на горнолыжный курорт. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД 7 декабря.

Из Ростова в Розу Хутор сдвоенная «Ласточка» отправится 13, 18 и 20 декабря. В обратном направлении - 13, 18, 20 и 25 декабря.

- 11 декабря дневной поезд № 807/808 Ростов-на-Дону – Имеретинский курорт поедет с конечных станций двойным составом, - добавили в ведомстве.

Напомним, скоростная «Ласточка» изменила схему движения до весны. Так, поезд из Ростова будет прибывать на станцию черноморского побережья «Роза Хутор» с 13 декабря по 1 апреля. Кроме того, с 20 декабря по 10 января на этот же маршрут поставят дополнительный состав «Лыжная стрела».

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