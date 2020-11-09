«Ласточку» из Ростова продлят до Розы Хутор со следующего месяца

Скорый поезд «Ласточка» в период горнолыжных курортов изменит маршрут от Ростова-на-Дону до Розы Хутор. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД 10 ноября.Как стало известно, электричку нового сообщения запустят уже 13 декабря. Она будет отправляться с Ростова-Главного в 17:18 и прибывать на станцию Роза Хутор в 02:20. В обратном направлении пассажиры «Ласточки» выедут в 01:30 и доберутся до Ростова-на-Дону в 10:52.Скорый поезд будет проезжать такие остановки, как Батайск, Староминская, Каневская, Тимаш-Обход, Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Шепси, Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Хоста, Адлер, Эсто-Садок.Изменения продержатся до 1 апреля 2021 года. Затем конечной станцией скорого поезда № 808С/808Э из Ростова-на-Дону снова станет Имеретинский курорт.