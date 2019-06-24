Руководство работами на улице Станиславского в Ростове обойдётся в 6,2 млн рублей



На руководство работами по улице Станиславского в Ростове выделят 6 197 248 рублей. Деньги выделяют из городского бюджета. Такая информация опубликована на интернет-портале госзакупок.



Работы необходимо закончить до 30 октября 2019 года. Подрядчик должен следить за качеством ремонта и его полнотой, проверять, все ли материалы соответствуют заявленным стандартам, и контролировать сроки выполнения работ.



Заявки на участие в тендере принимаются до 12 июля. Победителя определят с помощью электронного аукциона, который пройдёт 18 июля.