На реконструкцию участка улицы Станиславского в Ростове потратят почти 210 млн рублей



На реконструкцию участка улицы Станиславского в Ростове потратят 209 090 750 рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.



Согласно документации ремонтные работы выполнят на участке улицы от проспекта Буденновского до переулка Семашко. Подрядчику нужно заменить все коммуникации, а также организовать движение в двух направлениях.



Заявки на участие в конкурсе будут принимать с 27 февраля до 16 марта. Победителю аукциона необходимо выполнить необходимые ремонтные работы до 30 октября 2019 года.



Напомним, в 2018 году на реконструкцию 6-километрового участка улицы Станиславского потратили более одного миллиарда рублей. Сначала работы планировали завершить к 1 июня, однако подрядчик сорвал сроки. Далее время сдачи объекта перенесли на 14 июня, но и к этому времени улицу не отремонтировали.