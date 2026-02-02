Бывший руководитель оборонного предприятия в Ростове подозревается в завышении цен на гособоронзаказ

Фото: НПО «Горизонт»

УФСБ России по Ростовской области сообщило о возбуждении уголовного дела против бывшего директора научно-производственного объединения (НПО) "Горизонт" Дмитрия Хохлова. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, связанными с выполнением государственного оборонного заказа.По данным следствия, в 2023 году, под руководством Хохлова, предприятие искусственно завышало стоимость военной продукции, предназначенной для гособоронзаказа. В результате этих действий, как сообщалось ранее, себестоимость продукции была необоснованно увеличена более чем на 12 миллионов рублей.По информации источника DonDay, Дмитрий Хохлов был задержан в марте 2025 года и с тех пор находится в следственном изоляторе. Ему предъявлено обвинение по статье, предусматривающей ответственность за злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.Представители УФСБ отметили, что подозреваемый признал свою вину и активно сотрудничает со следствием в рамках уголовного дела.