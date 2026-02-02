Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Бывший руководитель оборонного предприятия в Ростове подозревается в завышении цен на гособоронзаказ

Бывший руководитель оборонного предприятия в Ростове подозревается в завышении цен на гособоронзаказ

УФСБ России по Ростовской области сообщило о возбуждении уголовного дела против бывшего директора научно-производственного объединения (НПО) "Горизонт" Дмитрия Хохлова. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, связанными с выполнением государственного оборонного заказа.

По данным следствия, в 2023 году, под руководством Хохлова, предприятие искусственно завышало стоимость военной продукции, предназначенной для гособоронзаказа. В результате этих действий, как сообщалось ранее, себестоимость продукции была необоснованно увеличена более чем на 12 миллионов рублей.

По информации источника DonDay, Дмитрий Хохлов был задержан в марте 2025 года и с тех пор находится в следственном изоляторе. Ему предъявлено обвинение по статье, предусматривающей ответственность за злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

Представители УФСБ отметили, что подозреваемый признал свою вину и активно сотрудничает со следствием в рамках уголовного дела.
Фото: НПО «Горизонт»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика