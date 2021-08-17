Ростсельмаш проводит набор новых сотрудников. Ростовчанам и жителям области предлагают заработную плату выше средней по региону, социальный пакет, корпоративные скидки на ряд услуг, трансфер и проживание при необходимости.Новые сотрудники потребовались компании в связи с повышенным спросом на производимую продукцию. Ростсельмаш собирается открывать вторую рабочую смену. Предприятие активно развивается. Компания приступила к строительству тракторного завода и современного окрасочного производства.- Количество заказов на продукцию растет, в связи с чем этой осенью производство тракторов перейдет на двухсменный режим работы. Мы ждем слесарей механосборочных работ, электросварщиков, маляров, рабочих других профессий, - рассказал директор по персоналу Денис Радионов.Компания предлагает зарплату от 45 тысяч рублей для слесарей, электросварщиков и маляров. Как сообщают в компании, оплата труда будет регулярно увеличиваться. Для тех, у кого нет опыта, Ростсельмаш тоже позаботился. Для новеньких организуют оплачиваемое обучение. Вместе с наставником за полтора месяца новички узнают все детали работы и получат за это 30 тысяч рублей стипендии.- Мы стремимся закрыть основную массу вакансий в ближайшие недели – до отпуска коллектива. Пока наши производственные рабочие будут отдыхать, новички смогут спокойно оформиться и пройти необходимое обучение, - поделился директор по персоналу.Для тех, кто живет далеко от донской столицы, предусмотрены корпоративный транспорт и проживание. Есть возможность работать вахтовым методом. В компании обещают большой соцпакет для оздоровления, отдыха и поддержки семей с детьми. Все для удобства сотрудников.Кроме того, в компании объявили новую премию - «3 000 рублей за контакт». Деньги получает каждый сотрудник, который привёл устраиваться на работу знакомого.