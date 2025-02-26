Ростовводоканал закупит новые чугунные люки на 3,8 миллиона рублей

Фото: соцсети

В Ростове закупят чугунные люки на 3,8 миллиона рублей. Соответствующую закупку опубликовал «Ростовводоканал» 26 февраля.Согласно документации, стоимость одного люка составляет 11 935,67 рубля. Планируется приобрести около 320 люков для города.Ростовчане все чаще жалуются на отсутствие люков. В качестве временного решения горожане накрывают канализационные люки шинами и ветками.Для новых люков установлены важные требования: они должны быть изготовлены из чугуна и весить от 96 до 112 килограммов. Это обеспечит их прочность и снизит риск кражи.Контракт предусматривает поставку люков до конца 2025 года, включая доставку на склад на улице Луговой.Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 марта. Итоги будут объявлены 13 марта.