В Ростове приостановили работу пекарни из-за кишечной палочки
В Ростове-на-Дону временно закрыли пекарню «Сладкое Соленое». Информация об этом появилась 27 декабря на официальном сайте Роспотребнадзора.
В процессе инспекции в заведении были выявлены серьезные нарушения санитарных норм, что стало причиной вспышки кишечной инфекции на производственных мощностях.
Из-за сложившейся ситуации принято решение приостановить работу известной сети доставки до устранения всех нарушений, зафиксированных в ходе проверки.
— Судом 24.12.2024 принято решение о закрытии предприятия общественного питания «Сладкое Соленое» на период 30 дней, — сообщили в Роспотребнадзоре.