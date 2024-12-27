В Ростове приостановили работу пекарни из-за кишечной палочки

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В Ростове-на-Дону временно закрыли пекарню «Сладкое Соленое». Информация об этом появилась 27 декабря на официальном сайте Роспотребнадзора.В процессе инспекции в заведении были выявлены серьезные нарушения санитарных норм, что стало причиной вспышки кишечной инфекции на производственных мощностях.Из-за сложившейся ситуации принято решение приостановить работу известной сети доставки до устранения всех нарушений, зафиксированных в ходе проверки.— Судом 24.12.2024 принято решение о закрытии предприятия общественного питания «Сладкое Соленое» на период 30 дней, — сообщили в Роспотребнадзоре.