Аптеку на Буденновском в Ростове оштрафовали на 4 000 рублей после жалоб жителей

Аптеку на Буденновском проспекте в Ростове-на-Дону оштрафовали на 4 000 рублей после проверки надзорными органами. Как сообщили в Росздравнадзоре, на эту аптеку множество раз жаловались местные жители. По их словам, во дворах возле аптеки часто оставляли инструменты для инъекций и пустые блистеры от таблеток, под окнами часто появлялись люди в неадекватном состоянии.

На проспекте Буденновском обнаружили 80 упаковок препаратов строгого учета, включая сильнодействующие, которые неправильно хранили. Лекарства лежали на видном месте вне сейфа. Также в аптеке продавали лекарства по рецептам с ошибками: в одних было неверно указано медучреждение, а другие были заверены печатью совсем другой поликлиники. Хозяева аптеки не стали отрицать ситуацию. Так как аптека — это микропредприятие, штраф назначили минимальный — 4 000 рублей.

Решение вынес Арбитражный суд Ростовской области.

Отметим, что Росздравнадзор сообщил о ситуации 22 января. В тот же день полиция отчиталась о пресечении незаконной продажи сильнодействующих средств в некой аптеке Ленинского района Ростова. По версии МВД, 20-летняя фармацевт продавала рецептурные лекарства без рецепта с десятикратной наценкой. В ходе проверки изъяли 408 рецептурных бланков, а дело квалифицировали как незаконный оборот сильнодействующих веществ.
Фото: Rostov.ru
