Ростовскому каскадеру Евгению Чеботареву на голову рухнул «Москвич»
Ростовскому каскадеру на голову рухнул старый «Москвич». Видео очередного опасного трюка Евгений Чеботарев опубликовал в соцсетях.
В кадре экстремал сел за руль кабриолета и на полном ходу мчал вперед. Прямо над двигающимся автомобилем с помощью подьемного крана подвесили «Москвич». По команде он полетел прямо в Чеботарева. Машина упала настолько близко, что задела колесом голову экстремала, на шлеме остался след от шины.
К счастью, каскадер не пострадал. При этом на кабриолете марки «Мазда» остались глубокие царапины.
Добавим, что это уже 108-й по счету трюк каскадера. В прошлый раз Чеботарев разбил новый «Ламборгини» за 42 миллиона рублей.