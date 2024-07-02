Ростовскому каскадеру Евгению Чеботареву на голову рухнул «Москвич»

Фото: СоцСети

Ростовскому каскадеру на голову рухнул старый «Москвич». Видео очередного опасного трюка Евгений Чеботарев опубликовал в соцсетях.В кадре экстремал сел за руль кабриолета и на полном ходу мчал вперед. Прямо над двигающимся автомобилем с помощью подьемного крана подвесили «Москвич». По команде он полетел прямо в Чеботарева. Машина упала настолько близко, что задела колесом голову экстремала, на шлеме остался след от шины.К счастью, каскадер не пострадал. При этом на кабриолете марки «Мазда» остались глубокие царапины.Добавим, что это уже 108-й по счету трюк каскадера. В прошлый раз Чеботарев разбил новый «Ламборгини» за 42 миллиона рублей.