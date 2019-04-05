Астролог из Ростова рассказал, как навести красоту в новом лунном месяце



Ростовский астролог составил календарь красоты на новый лунный месяц. Как рассказала Анна Давыдова, он будет длиться с 5 апреля по 4 мая.



Многие девушки перед тем, как идти к парикмахеру, смотрят, какая сейчас Луна: растущая или убывающая. На растущую волосы после стрижки очень быстро становятся длинными. А вот на убывающую, наоборот, отрастают медленно. Так, с 5 по 19 апреля Луна будет становиться все больше и больше. Так что, если вдруг результат стрижки вам не понравится, не отчаивайтесь – волосы скоро вернутся в прежний вид.



Земной спутник будет убывать с 19 апреля по 4 мая. Независимо от руки мастера, волосы будто остановятся в росте. В этот же период можно сделать депиляцию, опять же из-за роста волос.



По словам астролога, самые красивые стрижки получатся с 6 по 8, 13, 14, 17 и 18 апреля, а также 4 мая.



Если вы желаете причёску чёткой формы, то запишитесь к парикмахеру 15 и 16 апреля. В эти же дни Анна Давыдова рекомендует провести очистительные процедуры для кишечника, тела и лица. Отличным вариантом станет баня и скраб.



Для тех, кто планирует отправиться по магазинам, лучше всего подойдут даты 7 и 8 апреля. Хорошо купить красивые, качественные и добротные вещи.



С 19 по 21 апреля и с 1 по 3 мая стоит заняться спортом, проявить сексуальную активность. Дело в том, что в это время скапливается много агрессивной энергии, и её нужно направить в мирное русло.



На маникюр советуют записаться в любую пятницу лунного месяца или 24 и 25 апреля.



В период убывающей Луны займитесь снижением веса. Вместе с небесным телом убывают и жидкости в человеческом организме, так что любые действия, направленные на похудение, принесут двойной результат.



Также астролог отметила дни, в которые лучше не заниматься ответственными бьюти-процедурами, не делать стрижки и визаж и не покупать одежду. А именно: с 11:29 8 апреля и до полуночи, с 20:27 10 апреля до 6:30 11 апреля. Не занимайтесь красотой 13 апреля до 11 часов и до 13 часов 15 апреля.



Не рекомендуется изменять свою внешность 17 апреля с 7:29 до 14:22 и 19 апреля с 14:12 до 15:40. Также забудьте об этом 21 апреля с 7 до 19 часов.



Поход в салон красоты или магазин может вас огорчить 23 апреля с 14:43 и до самой ночи, а также с 23 часов 25 апреля до 12:27 26 апреля.



Наконец, последний два дня, когда не стоит заниматься красотой, - это 28 апреля с 12:44 и 3 мая с 11:47 до 23:18.