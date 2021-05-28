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Ростовский зоопарк вернулся к докоронавирусному режиму

Ростовский зоопарк вернулся к докоронавирусному режиму
Ростовский-на-Дону зоопарк возобновил мероприятия, которые были невозможны в связи с пандемией коронавируса. Экскурсии и показательные кормления возобновили с 1 июня.

Напомним, летом прошлого года из-за пандемии зоопарк приостановил посещения во все закрытые вольеры. Без гостей также остались аквариум и террариум. Осенью зоопарку запретили проводить показательные кормления и экскурсии.

Видимо, в честь Дня защиты детей 1 июня все ограничения были сняты. Помимо экскурсий и показательных кормлений, открыли свои двери и постоянные экспозиции. Это слоновник, носорожник, аквариум, террариум, экзотариум, лемурятник, «Животные Африки», «Галерея приматов».

Закрытым пока остался экзотариум, и то по техническим причинам. Сотрудники зоосада надеются, что вскоре гостям откроется и удивительный мир рептилий.

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