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Для собак в колонии Ростова купят корм почти на 4 млн рублей

Для собак в колонии Ростова купят корм почти на 4 млн рублей
На корм для собак в ростовской колонии потратят почти 4 миллиона рублей. Такая информация была размещена на сайте госзакупок 5 июня.

В документах указано, что заказчиком является колония № 10 ГУФСИН по Ростовской области. ИК находится в Казачьем переулке. Отмечается, что на еду для хвостатых выделяется 3 миллиона 800 рублей из федерального бюджета.

До 31 декабря подрядчик должен приобрести собачий корм со вкусом курицы, а также корм для животных, которые испытывают проблемы с желудком. К тому же необходимо закупить витамины и различные добавки, мешки и этикетки для корма.

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