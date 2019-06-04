Для собак в колонии Ростова купят корм почти на 4 млн рублей



На корм для собак в ростовской колонии потратят почти 4 миллиона рублей. Такая информация была размещена на сайте госзакупок 5 июня.



В документах указано, что заказчиком является колония № 10 ГУФСИН по Ростовской области. ИК находится в Казачьем переулке. Отмечается, что на еду для хвостатых выделяется 3 миллиона 800 рублей из федерального бюджета.



До 31 декабря подрядчик должен приобрести собачий корм со вкусом курицы, а также корм для животных, которые испытывают проблемы с желудком. К тому же необходимо закупить витамины и различные добавки, мешки и этикетки для корма.