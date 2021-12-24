Главный санврач Ростовской области рассказал, будут ли продлевать новогодние каникулы

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В Ростовской области новогодние каникулы продлевать не будут. Об этом 27 декабря рассказал главный санитарный врач региона, глава Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев.- Предстоящие праздники и длительные выходные будут для нас очередным испытанием. Речь идет о том, не уйдем ли мы обратно к ухудшению эпидситуации. Открытым остается вопрос, насколько люди будут соблюдать действующие ограничения, правила и нормы. Мы уходим на каникулы вовремя, и надеюсь также будем возвращаться вовремя, отметил Евгений Ковалев.В ходе заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Евгений Ковалев также рассказал о детской заболеваемости COVID-19. Он подчеркнул, что среди детей заболеваемость ведет себя по разному, но также наблюдается снижение. По состоянию на 24 декабря полностью закрытых из-за коронавируса детских садов и школ нет.