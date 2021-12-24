Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Главный санврач Ростовской области рассказал, будут ли продлевать новогодние каникулы

Главный санврач Ростовской области рассказал, будут ли продлевать новогодние каникулы

В Ростовской области новогодние каникулы продлевать не будут. Об этом 27 декабря рассказал главный санитарный врач региона, глава Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев.

- Предстоящие праздники и длительные выходные будут для нас очередным испытанием. Речь идет о том, не уйдем ли мы обратно к ухудшению эпидситуации. Открытым остается вопрос, насколько люди будут соблюдать действующие ограничения, правила и нормы. Мы уходим на каникулы вовремя, и надеюсь также будем возвращаться вовремя, отметил Евгений Ковалев.

В ходе заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Евгений Ковалев также рассказал о детской заболеваемости COVID-19. Он подчеркнул, что среди детей заболеваемость ведет себя по разному, но также наблюдается снижение. По состоянию на 24 декабря полностью закрытых из-за коронавируса детских садов и школ нет.
Фото: yandex.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.