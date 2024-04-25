Ростовский ученый Николай Дёмин рассказал, чем опасен космический мусор
На фото: объекты в околоземном пространстве. Действующие спутники выделены оранжевым цветом. Остальное — космический мусор.
В околоземном пространстве находится множество искусственных объектов, которые больше не выполняют своих функций. Это и спутники, и их обломки, и части ракет, и даже сумка с инструментами, потерянная астронавтами в открытом космосе. Об этом сообщил DonDay.ru со ссылкой на заведующего астрономической обсерваторией парка Горького в Ростове Николая Дёмина.
— Космическим мусором считаются любые объекты искусственного происхождения, которые в настоящее время находятся в космическом пространстве, но при этом утратили свою расчетную функциональность, — объяснил ростовский ученый. — Это могут быть вышедшие из строя спутники и их обломки, отработанные верхние ступени и разгонные блоки ракет-носителей, разного рода технологические элементы, сопутствующие запускам.
За 70 лет освоения космоса в околоземном пространстве скопилось огромное количество подобного мусора. Например, в 2021 году там находилось порядка 900 тысяч объектов размером более одного сантиметра и около 34 тысяч объектов размером более 10 сантиметров.
Это создает серьезную угрозу для работающих спутников, так как даже небольшой обломок может нанести значительный ущерб.
Помимо отслуживших свое объектов, в космосе находятся около пяти тысяч действующих спутников. Их столкновение с мусором может иметь серьезные последствия. Например, в 2009 году произошло столкновение российского спутника, выведенного из эксплуатации, с американским рабочим спутником. В результате они оба разрушились, а космическая свалка пополнилась более 600 новых обломков.
Хотя мусор в космосе может создавать опасности, некоторые инциденты не имеют серьезных последствий. В ноябре 2008 года американский астронавт потерял сумку с инструментами, работая в открытом космосе.
— Эта сумка была отдельным спутником Земли, за которым следили специалисты NASA, военные и даже некоторые любители астрономии, до ее схода в атмосферу в августе 2009 года, — уточнил Николай Дёмин. — К счастью, никакого вреда этот инцидент не нанес.
На фото: капсула космического корабля Dragon, спускаемая на Землю. Примерно так же падают спутники, вышедшие из строя, и их обломки.
Мусор может попасть и в Международную космическую станцию. Для защиты от ударов мелких объектов ее корпус делают многослойным, а сам аппарат — многомодульным. Так, при серьезном повреждении сегмент МКС можно изолировать, не нарушая работы всей станции. Что касается крупных фрагментов, о возможном столкновении специалисты узнают заранее и корректируют орбиту МКС.
— Впрочем, в отдельных случаях крупные или содержащие на борту опасные (ядерные или же высокотоксичные) материалы объекты космического мусора могут представлять прямую опасность и для Земли — при их неконтролируемом сходе с орбиты, — добавил астроном. — Так, например, 24 января 1978 году неуправляемые остатки советского спутник морской космической системы разведки и целеуказания «Космос-954» упали в северо-западной части Канады. На борту находилась ядерная энергетическая установка, поэтому после приземления местность была заражена радиоактивными веществами.
К счастью, в результате крупного ЧП никто не пострадал. Место падения находилось вдали от населенных пунктов. В целом, вероятность падения космических объектов на заселенные территории крайне мала. Большая часть земной поверхности состоит из необитаемых территорий, и упавшие объекты редко наносят ущерб людям.