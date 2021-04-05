Ростовский суд оставил в СИЗО отца директора ФБК*
В Ростовском областном суде 7 апреля прошло заседание в отношении отца директора ФБК* Юрия Жданова. Пенсионер хотел обжаловать решение Советского районного суда об избрании ему меры пресечения в виде содержания в СИЗО.
В суде, кроме участников процесса, участвовали журналисты, активисты штаба Алексея Навального и осужденная за деятельность в нежелательной организации Анастасия Шевченко. Сам Жданов был в СИЗО. Его присутствие на заседании организовали с помощью видеосвязи.
Основным доводом стороны защиты был тот факт, что у арестованного есть проблемы со здоровьем. По словам одного из адвокатов Жданова, его подзащитный находится на границе между нормальным и критическим состоянием, которое может привести к летальному исходу.
- Не все молодые проходят все ужасы содержания в следственном изоляторе, что уже говорить о человеке в почтенном возрасте, у которого сердечное заболевание. В любой момент у него может произойти гипертонический криз, - отметил адвокат.
Несмотря на доводы стороны защиты и предложенный залог в размере одного миллиона рублей, судья оставил в силе решение первой инстанции. В следственном изоляторе Жданов пробудет как минимум до 21 мая.
Юрия Жданова, отца директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Ивана Жданова, задержали в конце марта. Сын считает, что поводом для уголовного дела послужила рекомендация отца, находившегося в составе жилищной комиссии, выделить квартиру женщине по договору соцнайма.
*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) основан Алексеем Навальным в 2011 году. В России ФБК признан иностранным агентом.