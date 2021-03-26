Арестованного отца директора ФБК поместили в ростовское СИЗО

В Ростове-на-Дону арестовали 66-летнего отца директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Ивана Жданова. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях 29 марта.По словам Ивана, в пятницу (26 марта) в квартире Юрия Жданова прошли обыски. После этого его забрали на допрос и поздно ночью задержали. В субботу состоялся суд по обвинению пенсионера в превышении должностных полномочий. По мнению сына арестованного, поводом для уголовного дела послужила рекомендация отца, находившегося в составе жилищной комиссии, выделить квартиру женщине по договору соцнайма.Как сообщили в Советском районном суде Ростова, Юрий Жданов пробудет в следственном изоляторе №5 до 21 мая.*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) основан оппозиционером Алексеем Навальным в 2011 году. Организация признана в России иностранным агентом.