С 26 декабря изменится расписание электрички Ростов – Таганрог

Фото: СКЖД

Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД) сообщила об изменении расписания пригородной электрички № 6526, курсирующей между Ростовом и Таганрогом. Новые изменения вступят в силу с 26 декабря 2025 года.Причина изменения – ввод новой остановки «Станция Морская» по маршруту следования. Теперь у пассажиров станет больше возможностей для удобных поездок.СКЖД призывает пассажиров ознакомиться с актуальным расписанием. Сделать это можно на официальном сайте компании, в пригородных кассах, на информационных стендах и табло вокзалов.