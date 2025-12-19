Новости
С 26 декабря изменится расписание электрички Ростов – Таганрог

Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД) сообщила об изменении расписания пригородной электрички № 6526, курсирующей между Ростовом и Таганрогом. Новые изменения вступят в силу с 26 декабря 2025 года.

Причина изменения – ввод новой остановки «Станция Морская» по маршруту следования. Теперь у пассажиров станет больше возможностей для удобных поездок.

СКЖД призывает пассажиров ознакомиться с актуальным расписанием. Сделать это можно на официальном сайте компании, в пригородных кассах, на информационных стендах и табло вокзалов.
Фото: СКЖД
