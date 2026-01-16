Ростовский почтово-сортировочный центр возле вокзала уйдет с молотка за 154 миллиона рублей

Фото: торги России

В Ростове-на-Дону на аукцион выставлен почтовый сортировочный центр, расположенный рядом с вокзалом, общей стоимостью 154 миллиона рублей. Информация о предстоящей продаже размещена на сайте Российского аукционного дома.В рамках торгов планируется реализовать земельный надел и шесть строений, включающих: четырёхэтажное здание из кирпича, почтовое отделение, три подсобных складских помещения и хозяйственную постройку.Заявленная начальная стоимость лота составляет 153,98 миллиона рублей. Подать заявку на участие в аукционе можно до 29 января. Определение победителя и подведение итогов намечены на 4 февраля. Общая площадь реализуемых объектов недвижимости превышает 3639 квадратных метров.